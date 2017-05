Ari Díaz, "La Diosa Azteca"a conquista de un lugar privilegiado dentro del mundo artístico

La vedette Ari Díaz “La Diosa Azteca” en toda la extensión de la palabra, cantante, actriz, bailarina y modelo, atributos que la convierten con una de las promesas para conquistar un lugar privilegiado en el mundo artístico de este país y a nivel internacional.

Para demostrarlo, próximamente realizará una gira por toda la República Mexicana con su espectáculo totalmente renovado llamado “La Diosa Azteca”, con el que triunfó en: Europa, Estados Unidos y América del Sur.

“La Diosa Azteca”, es un show performance en el que se enaltece a la mujer y al arte prehispánico, donde el tiempo a través de la danza encuentra un punto de convergencia entre la modernidad y el ayer. La percepción artística se extiende en la conjugación musical y el enaltecimiento de la sensualidad femenina en la que Ari Díaz, pone especial atención al mostrarse espléndida y denotar que la belleza y la inteligencia femenina trascienden al eco de la lejana historia.

En la época prehispánica el hombre desarrolló la fuerza y la voluntad; la mujer la belleza y la inteligencia. La seducción a través de la danza es un principio activo del culto a la Diosa Madre de la Naturaleza, pese al afán de los hechos históricos de delegar a la mujer a un plano inferior. Ari Díaz, es la muestra palpable del empoderamiento de la mujer desde la trinchera artística.

– Ari en escena eres una Diosa Azteca, ¿pero en la vida real te consideras una Diosa?

– Si porque tengo la belleza y los valores de la mujer mexicana.

– Una mujer bella como tú, ¿Cómo visualiza a su príncipe azul?

– Sólo pido que sea honesto y sincero, porque para conquistarme no es necesario que me obsequien palacios, ni anillos de diamantes, porque no soy materialista.

Semblanza

Tras 10 años de exitosa carrera artística, Ari Díaz continúa renovándose y evolucionando artísticamente. Después de una larga y exitosa gira por Estados Unidos, América del Sur y países del continente Europeo como España e Italia, está de regreso en México para reconquistar a su público y presentar su espectáculo multidisciplinario titulado “La Diosa Azteca”, donde logra conjugar a través del baile, la acrobacia, la pirotecnia y la sensualidad, tradiciones prehispánicas que comulgan con la modernidad.

Ella es egresada de la escuela de actuación de Arte y Comedia de Gonzalo Correa, donde recibió clases de Jorge Ortiz de Pinedo. Posteriormente continuó su formación a nivel internacional en la prestigiada escuela de danza de Beatriz Luengo en Madrid, España, en la que contó con la invaluable enseñanza de relevantes profesores que la apoyaron para conseguir una completa formación en diversos estilos.

Ari fue integrante de La Onda Vaselina, agrupación musical que tuvo que abandonar por cuestiones familiares que le impidieron seguir en el sendero musical, para ella el mundo artístico representaba su vida, por lo que cuando tuvo la oportunidad retomó su carrera y preparación para poder hacer su sueño realidad; convertirse en una artista y hoy en día continúa su desarrollo en busca de consolidarse como una vedette de talla internacional.