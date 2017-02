• Bud Sex

Sexo entre hombres sin ser homosexuales

El Bud Sex es una tendencia que esta volviendo a ser utilizada entre hombres, es una practica sexual entre hombres sin ser homosexuales.

En la Grecia antigua esta practica era muy común, tener sexo entre hombres, no era ser homosexual, ni bisexual, lo único que se buscaba era la satisfacción del cuerpo.

La universidad de Oregón avala esta practica, realizo un estudió a un grupo de hombres que vivían en pueblos del estado Norte Americano, que practicaban el Bud sex, solo buscan el placer al cuerpo, sin ninguna relación afectiva, no se practica con un conocido ya que no se busca crear un vinculo, en esta practica no existen los besos, ni caricias, tampoco existe una remuneración económica.

Bud Sex en español significa, sexo entre colegas, esta practica es muy común en las cárceles, se puede estar casado tener hijos y realizar esta practica. Los hombres que realizan esta practica no tiene ninguna crisis de identidad sexual a lo largo de su vida ya que existen factores que hace la diferencia entre ser homosexual y practicar Bud Sex.

Los factores son:

1.- No buscar cariño, ya que el Bud Sex se realiza por diversión, o pasatiempo.

2.- No existe una conexión más que el deseo sexual, no hay besos no caricias, ni ninguna contacto emocional.

3.- El encuentro no tiene que ser diario, ni con la misma pareja, solo cuando en verdad se siente el deseo se realiza.

En una publicación echa por Jane Ward, profesora de la Universidad de California, asegura que a pesar de que los que practican Bud Sex rechazan fuertemente los comportamientos gays,